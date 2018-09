Cidades Empresas e bancos se comprometem a ajudar na reconstrução do Museu Nacional Há ainda a inclinação para que o auxílio se estenda para a conservação de outras instituições e museus do País

Representantes de empresas e bancos públicos e privados se comprometeram com o governo federal, nesta quarta-feira, 5, a auxiliar na formação de um fundo patrimonial para a reconstrução do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, e para a conservação de outras instituições e museus do País. "Nós atendemos a uma convocação do Presidente da República e nos dispusemos a participa...