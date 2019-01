Vida Urbana Empresa apresenta medidas de controle Força-tarefa criada pelo governo do Estado visitou ontem a mineradora de Crixás para conhecer as técnicas de monitoramento e segurança do empreendimento

Os técnicos da mineradora AngloGold Ashanti, detentora da unidade Serra Grande, localizada em Crixás, no Noroeste de Goiás, e que possui uma barragem de contenção de rejeitos de mineração, apresentaram ontem aos integrantes da força-tarefa criada para monitorar as barragens do Estado os meios de controle e as técnicas adotadas para garantir a segurança do empreendimen...