Cidades Empresa anuncia interrupção de monitoramento de tornozeleiras caso Estado não pague débitos Segundo a Spacecom, os débitos em atraso do governo já somam R$ 6,54 milhões, referentes aos serviços já prestados e aprovados pela Secretaria, sem considerar juros e multas contratuais

O serviço de monitoramento de tornozeleiras eletrônicas no Estado de Goiás pode ser interrompido na próxima segunda-feira (19) caso o Estado de Goiás não pague as dívidas com a empresa responsável pelo serviço, a Spacecom. A companhia fez o comunicado em nota nesta sexta-feira (16), alegando que os débitos em atraso do governo já somam R$ 6,54 milhões, referentes aos s...