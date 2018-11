Cidades Empresa abre vagas para curso gratuito de eletricista em Goiânia e Aparecida Para concorrer a uma vaga é necessário ter concluído o ensino fundamental e ter idade entre 18 e 40 anos

A Enel Distribuição Goiás em parceria com a Faculdade Senai Ítalo Bologna está com 75 vagas abertas para o curso Eletricista de Rede. O curso será gratuito com duração de 336 horas e os alunos com bom rendimento serão certificados pelo Senai. Para concorrer a uma vaga é necessário ter concluído o ensino fundamental e ter idade entre 18 e 40 anos. Além ...