Cidades Empresa é condenada por corte de energia durante festa infantil Estabelecimento teve que arcar com o prejuízo de quase R$ 80 mil

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro confirmou a condenação da distribuidora de energia Light, que terá que pagar indenização por danos morais de R$ 6 mil à casa de festas Mundo dos Sonhos, localizada no bairro de Bangu, na capital do Estado. A Light interrompeu o fornecimento de energia à casa de festas por mais de 15 horas, durante a realização de uma festa infantil. Os desemb...