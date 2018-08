Cidades Empresário que matou pai será encaminhado a hospital psiquiátrico O juiz Luis Gustavo Esteves Ferreira, da 5ª Vara do Júri de SP, analisou laudos expedidos pelo psiquiatra do indiciado, recomendando a sua imediata internação provisória

A Justiça de São Paulo atendeu a pedido da defesa do empresário Ricardo Antonio Novaes Carmona, de 42 anos, que matou o pai a facadas no dia 5 de agosto, para encaminhá-lo para tratamento em um hospital psiquiátrico. Oswaldo Carmona, de 78 anos, foi morto no interior do apartamento da família, na Vila Nova Conceição, zona sul de São Paulo. O juiz Luis Gustavo Esteve...