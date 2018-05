Cidades Empresário Iberê Monteiro morre em Goiânia Dono da Rádio Terra FM estava em casa quando sofreu uma parada cardíaca

O Dono da Rádio Terra FM e empresário Iberê Monteiro do Espírito Santo morreu, na madrugada deste domingo (20), em Goiânia. O jornalista de 81 anos estava em casa quando sofreu uma parada cardíaca. O velório é realizado no Cemitério Jardim das Palmeiras e o sepultamento está marcado para às 16 horas no mesmo local. Em 2015, Iberê foi internado no Hospital Sírio-Libanês, e...