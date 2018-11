Cidades Empresário assassina mulher e filha a facadas e comete suicídio Por volta das 3h45, o homem bateu o carro contra um muro, desceu do carro e esfaqueou a esposa 12 vezes

Um empresário esfaqueou e matou a mulher e a filha, de quatro anos, na madrugada deste sábado (17). Em seguida, o homem tirou a própria vida. O crime foi registrado em Araguari, interior de Minas Gerais. As informações são do G1. De acordo com o G1, por volta das 3h45, Thiago José de Aquino Marques, de 39 anos, dirigia o carro com a família quando bateu o veículo...