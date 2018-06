Cidades Empresário é preso suspeito de matar comparsa que trazia cigarro contrabandeado do Paraguai Após uma discussão, a vítima foi atingida com cinco tiros

Um empresário foi preso suspeito de envolvimento na morte de um homem com quem havia feito parceria para um negócio ilegal. Segundo as investigações, Genesmar Martins de Oliveira teria entregue dinheiro e um veículo para Flávio Pereira Rosa para que este buscasse cigarros no Paraguai. Porém, a vítima foi executada no dia 20 de abril deste ano após um desentendimento. O delega...