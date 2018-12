Vida Urbana Empresário é preso em Rio Verde depois de ameaçar juíza Proprietário de frigoríficos teria afirmado que iria resolver questão “na bala” e que daria seis tiros na magistrada

O empresário Mauro Suaiden, de 60 anos, está preso desde sábado por porte ilegal de arma de fogo. Depois do cumprimento do mandado judicial de busca e apreensão em sua casa, em Rio Verde, foram encontradas três armas, sendo duas com registros vencidos e uma de uso restrito sem documentação, além de munições. O homem, que tem histórico agressivo, segundo relatório judic...