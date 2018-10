Cidades Empresária é assassinada dentro de casa, na frente do marido e dos filhos, em Aparecida de Goiânia Crime aconteceu na noite desta quarta-feira (3)

Atualizada às 9h38 Uma empresária de 37 anos foi assassinada, na madrugada desta quinta-feira (4), por volta de 00h30, no setor Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da capital. Shirley da Silva Gonçalves, foi morta dentro de casa, na frente do marido e dos filhos. Dois assaltantes fugiram levando uma quantia de R$ 7 mil do cofre da famí...