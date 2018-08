Cidades Emoção marca audiência pública de ação sobre descriminalização do aborto no STF Iniciada nesta sexta-feira (3) o evento contou com 26 intervenções, 20 delas com manifestações favoráveis à descriminalização do aborto e 6 contrárias

A primeira etapa da audiência pública de ação sobre descriminalização do aborto até a 12.ª semana de gestação no Supremo Tribunal Federal (STF) foi marcada por uma guerra de números e estatísticas e depoimentos com forte apelo emocional de representantes dos dois lados. O debate - que continua na segunda-feira - contou com 26 intervenções, 20 delas com manifestações f...