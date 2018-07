Cidades Embriagado, jovem bate carro contra ponto de ônibus na Praça Cívica, em Goiânia Detido foi levado para a Central de Flagrantes e autuado por embriaguez ao volante

Um jovem foi preso, na madrugada desta quarta-feira (11), por dirigir embriagado e bater contra um ponto de ônibus no anel interno da Praça Cívica, no Centro de Goiânia. A Polícia Civil informou que o detido perdeu o controle da direção e bateu na estrutura, que ficou destruída. Um passageiro do veículo ficou ferido e encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para o Hosp...