Cidades Embarcação afunda e cadete desaparece durante exercício militar no Rio Na hora do acidente, chovia e fazia muito frio na região

Uma embarcação de treinamento da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende (RJ), afundou na madrugada desta quinta-feira (2) durante um treinamento de cadetes na Represa do Funil, em Itatiaia, no sul fluminense.. Um militar está desaparecido. Um grupo de cadetes do 3° ano participava do estágio de patrulhas de longo alcance com características especiais, q...