Embaixada dos EUA pede informações sobre João de Deus à Polícia Civil de Goiás Na Polícia Civil de Goiás, 15 mulheres, todas elas goianas, já prestaram depoimento.

A Embaixada dos Estados Unidos (EUA) entrou em contato com Polícia Civil de Goiás para saber se há vítimas americanas entre as mulheres que denunciam o médium João Teixeira de Faria, o João de Deus, por abuso sexual. De acordo com o delegado-geral da PC-GO, André Fernandes, os norte-americanos pediram o repasse de informações. Na Polícia Civil de Goiás, 15 mulheres, t...