Cidades Em visita a Goiânia, ativista relata prisão na Coreia do Norte Missionário visitou capital, onde deverá participar de congresso em defesa da democracia organizado pelo MP

“A minha liberdade é a coisa pela qual eu sou mais grato em minha vida”, diz o missionário coreano-americano Kenneth Bae, de 50 anos, que passou dois anos preso pelo governo da Coreia do Norte, país do Leste Asiático, acusado de traição. Após o drama pessoal, ele se tornou ativista dos direitos humanos e esteve em Goiânia na última quarta-feira (3), quando se reuniu com o...