Vida Urbana Em trote de Medicina, calouras 'juram' não recusar 'tentativa de coito' Em nota, a Universidade de Franca (Unifran) informa que se manifesta veementemente contrária ao ocorrido

A cena em que calouras de Medicina da Universidade de Franca (Unifran), no interior de São Paulo, aparecem ajoelhadas em frente a um estudante do curso fazendo juramento de que nunca vão recusar "tentativa de coito" de um veterano causou polêmica e provocou reações de entidades estudantis e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Em um dos trechos, as jovem repet...