Vida Urbana Em três horas, PRF flagra 95 irregularidades no Anel Viário, em Aparecida de Goiânia Chamou a atenção dos policiais a quantidade de condutores não habilitados que transitavam pela via

Cerca de uma multa a cada dois minutos. Este foi o resultado de uma blitz da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no perímetro urbano de Aparecida de Goiânia na manhã desta quinta-feira (3). Em pouco mais de três horas de abordagens no KM 44 da BR-060, no Anel Viário, foram aplicadas 95 notificações de multas. Dentre as infrações anotadas, seis delas foram pela falta ...