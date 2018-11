Cidades Em São Simão, mulher é esfaqueada no meio da rua por ex-marido Homem foi preso em flagrante e deve responder por tentativa de feminicídio

Uma mulher foi esfaqueada no meio de uma rua de São Simão na tarde de quinta-feira (15). A suspeita é que o autor da agressão seja o ex-marido da vítima, que foi preso e disse ao delegado Rafael Gonçalves do Carmo que ficou com ciúmes ao ver mulher conversando com outro homem. “Segundo nos relatou o autor, eles haviam tido uma discussão no dia anterior ao crime ...