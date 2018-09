Cidades Em revista, agentes descobrem buraco em cela e evitam fuga em Presídio de Valparaíso Cordas artesanais foram encontradas do lado de fora das celas

Agentes prisionais do presídio de Valparaíso, a 5 km de Goiânia, impediram, na manhã desta sexta-feira (31), que detentos fugissem por um buraco na parede da cela C, ocupada por 11 reeducandos. Os agentes também apreenderam cordas artesanais do lado de fora das celas, que seriam utilizadas pelos presos para escalarem o muro externo da unidade. Em nota, a Dire...