Vida Urbana Em resposta ao STF, juíza de Abadiânia afirma que médium não necessita de transferência médica Juíza afirmou que João de Deus não tem problema de saúde que necessite de atuação de especialista em cardiologia

A juíza Marli de Fátima Naves afirmou em decisão enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF) no início da tarde desta sexta-feira (4) que “não há, até presente data” indícios de que o médium João de Deus precise ser transferido para receber atendimento de um especialista em cardiologia. O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, pediu à juíza de Abadiânia que informasse o estado de saúde do detento. Com base nas informações repassadas por Marli de Fátima nesta se...