Cidades Em racha que resultou na morte de 3 pessoas em Goiânia, Audi A3 estava acima de 150km/h, diz Dict No acidente, que aconteceu no viaduto do Alphaville Flamboyant, na GO-020, morreram Guilherme Santos Bessa, Eduardo Mendes Fernandes Borges e Raphael Godoy Lorenzo, de 28,30 e 23 anos respectivamente

Atualizada às 12h10. O Audi A3 que capotou e matou três homens, na madrugada desta quarta-feira (23), estava entre 150 e 160km/h, informou a Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito (Dict). O acidente aconteceu no viaduto do Alphaville Flamboyant, na GO-020, em Goiânia. A delegada da Dict, Nilda Andrade, contou que nesta manhã esteve no Hospital de Urgên...