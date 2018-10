Cidades Em protesto por moradia estudantil, grupo de Catalão ocupa Reitoria da UFG, em Goiânia De acordo com movimento de estudantes, ação ocorrerá por tempo indeterminado. Em nota, UFG classifica ação como “um ato de ruptura com o diálogo em curso”

Estudantes da Regional Catalão da Universidade Federal de Goiás (UFG) ocupam a Reitoria da instituição de ensino, localizada no Câmpus Samambaia, em Goiânia, durante a tarde desta quarta-feira (10). A ação teve início pela manhã, quando, segundo informações do movimento estudantil, cerca de 25 universitários vindos da unidade do Sul Goiano ingressaram no local, e ocorrerá p...