Em protesto, grupo pede mais ônibus em Senador Canedo

Atualizada às 12h55.

Cerca de 30 pessoas bloquearam, na manhã desta terça-feira (27), a Avenida Don Emanuel, na entrada de Senador Canedo. O grupo reivindica mais ônibus para as linhas que saem com destino à Goiânia. A manifestação durou cerca de 30 minutos e a pista foi liberada após a Redemob enviar três ônibus convencionais que levaram os passageiros.

Através de nota, a Metrobus informou que está trabalhando para resolucionar a situação na extensão de Senador Canedo. De acordo com a empresa, um estudo para identificar os intervalos entre os ônibus, já começou a ser feito com o intuito de readequar as necessidades da população que utiliza o serviço de transporte.