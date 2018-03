Em princípio de manifestação, vendedores ambulantes tentam fechar pista no terminal Padre Pelágio

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) controlou um princípio de manifestação na manhã desta quinta-feira (8) no Terminal padre Pelágio, no Jardim Fonte Nova, em Goiânia. Um grupo de vendedores ambulantes se revoltou ao ter produtos apreendidos e tentou fechar a pista do Eixo Anhanguera no local.

O guarda Emerson Serafin conta que a apreensão foi resultado de uma fiscalização feita em conjunto com o Procon municipal e a Fiscalização da Postura Municipal, com o objetivo de coibir a atuação de ambulantes em situação irregular e também a venda de produtos fora do prazo de validade. “Alguns dos ambulantes tentaram iniciar uma manifestação e fechar a pista, mas a situação logo foi controlada”, afirmou.

Entre os itens apreendidos no local estão alimentos e eletrônicos, como carregadores de celulares. A operação teve início na segunda-feira (5) e deve continuar pelos próximos dias.