Em Porangatu, motorista morre depois de passar mal e perder o controle do carro

motorista morre depois de passar mal e perder o controle do carro

Um homem morreu após o carro sair da pista e bater em uma árvore no km 20 da BR-152, zona rural de Porangatu, a 409 quilômetros de Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista teria passado mal ao volante a o carro saiu da pista, batendo na árvore. A vítima foi encontrada morta no local e o passageiro não teve ferimentos. O Instituto Médico Legal (IML) ...