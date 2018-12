Vida Urbana Em plena era digital, aumenta a procura por brinquedos pedagógicos Pesquisa internacional indica crescente procura por brinquedos educativos e pedagógicos

Na casa da professora Adriane Ratão, de 42 anos, as crianças nunca ficam sentadas no sofá jogando videogame ou assistindo a vídeos no celular. Lá, os trigêmeos de 7 anos são incentivados a lidar com brinquedos mais simples, nunca com os eletrônicos. Como o meio digital cada vez mais ganha espaço e tempo na infância, as famílias têm evitado o contato dos filhos com esses a...