Vida Urbana Em outro caso de violência, motorista de aplicativo é esfaqueado em Goiânia Vítima foi encontrada por uma colega na Avenida Goiás Norte

Um motorista de aplicativo foi esfaqueado durante um assalto na madrugada desta segunda-feira (21), em Goiânia. Segundo informações preliminares, uma mulher, também motorista do aplicativo, passava pela Avenida Goiás Norte, no Setor Norte Ferroviário, onde o veículo da vítima estava parado, e encontrou o homem ferido e caído no banco do carro. O motorista foi so...