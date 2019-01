Vida Urbana Em nova fase de operação, PF cumpre 21 mandados em GO, TO e DF Investigação apura desvios de R$ 7 milhões em saúde

A Polícia Federal (PF) cumpre , na manhã desta quinta-feira (24), 21 mandados judiciais de busca e apreensão em Goiás, Tocantins e Distrito Federal. A Operação Dejavu busca desarticular um grupo apontado como responsável por desvios de recursos públicos destinados a saúde pública de Araguaína, no Norte do Estado, com um prejuízo estimado de R$ 7 milhões. Conforme a PF, ...