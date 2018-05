Cidades Em missa de 7º dia, família faz manifesto e pede Justiça por morte de idosa em Goiânia Idosa foi atropelada no dia 24 de maio e condutor fugiu. Família usou camisetas pedindo justiça durante missa na Matriz de Campinas esta noite

A família da aposentada Maria Rosa da Silva, de 73 anos, atropelada e morta no Setor Gentil Meireles, usou camisetas em protesto pelo crime durante missa de sétimo dia, realizada na noite desta quarta-feira (30) na igreja Matriz de Campinas, em Goiânia. Os parentes pretendem se mobilizar também nas redes sociais para buscar apoio e cobrar da Polícia Civil o resultado da investigação e a prisão do condutor, que fugiu do local sem prestar socorro à vítima. Maria Rosa fazia uma caminhada na ma...