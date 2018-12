Vida Urbana Em MG, homem desaparecido após enxurrada em cachoeira volta andando para casa As outras cinco pessoas que estavam no grupo com Eduardo Gomes morreram no acidente

Eduardo Gomes Moraes, que estava desaparecido desde o último sábado, 22, após uma enxurrada atingir a cachoeira do Zé Pereira, em São João Batista do Glória, no sudoeste de Minas Gerais, reapareceu em sua casa na cidade mineira de Passos na última terça-feira, 25. Outras cinco pessoas morreram no acidente. Em um vídeo publicado na rede social de amigos e familiare...