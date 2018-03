Em menos de 8 meses, empresário é preso 3 vezes por embriaguez em Goiás

Um homem de 46 anos foi preso, pela terceira vez em menos de oito meses, ao ser flagrado dirigindo embriagado, na noite desta quinta-feira (1º), na BR-153, em Uruaçu, na Região Norte do Estado. Ele saiu de Mutunópolis e tinha como destino Águas Lindas, no Entorno do Distrito Federal.

O empresário foi parado pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), pois conduzia uma VW Saveiro em zigue zague pelo trecho. Durante a abordagem, os policiais constataram que o homem mal conseguia ficar em pé, estava com olhos avermelhados, conversava de forma arrastada e estava com um forte odor etílico.

O condutor foi submetido ao teste do bafômetro que apresentou 1,52mg/l. Ainda durante a abordagem, um dos policiais reconheceu o empresário. Em setembro e outubro do ano passado, esse motorista também foi flagrado dirigindo embriagado. Na época, os teores alcoólicos foram 1,28 e 1,33mg/l, respectivamente.

Ainda de acordo com a PRF, em janeiro deste ano o empresário foi multado após se recusar a fazer o teste do bafômetro. O homem foi preso e conduzido para a delegacia local.