Vida Urbana Em menos de 24 horas, dois jovens são mortos em Anápolis Ainda não há informações sobre as autorias e as motivações, informou a polícia

Em menos de 24 horas, dois homem foram assassinados em Anápolis, a cerca de 50 km de Goiânia. Os crimes serão investigados pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) do município. Ainda não há informações sobre as autorias e as motivações, informou a polícia. Um adolescente de 17 anos foi executado a tiros, na noite deste sábado (29), no Parque Residencial das Fl...