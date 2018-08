Cidades Em manhã nublada, Aeroporto Santa Genoveva em Goiânia opera por aparelhos Não houve registro de voos atrasados ou cancelados

A sexta-feira (10) amanheceu nublada em Goiânia e com isso o Aeroporto Santa Genoveva operou, nas primeiras horas do dia, por instrumentos, segundo o site da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). A equipe de meteorologia do terminal explicou que nessa situação, os pilotos não têm visão da pista, por isso, usam receptores e emissores localizados n...