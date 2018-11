Cidades Em Jataí, PM apreende uma tonelada de maconha dentro de carro roubado Os ocupantes do veículo também foram presos

Cerca de uma tonelada de maconha foi apreendida durante a Operação Saturação, realizada na quarta-feira (14) em Jataí, no Sudoeste de Goiás. Segundo a Polícia Militar (PM), dois jovens, de 25 e 27 anos, estavam em um GM Prisma quando foram abordados na BR-364. No interior do veículo, roubado no Estado de São Paulo e com placas adulteradas, a polícia encontrou a drog...