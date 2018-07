Cidades Em Hidrolândia mais de mil pessoas aguardam fim de impasse para implante dentário População aguarda conclusão de tratamento odontológico enquanto recurso para concluí-lo não chega. Prefeitura de Hidrolândia diz que Ministério da Saúde cortou verba

Interrupção Entre agosto e novembro de 2017 foram realizados 6.566 implantes em cerca de 1,5 mil pacientes. Desses, em torno de 300 concluíram o procedimento e receberam as próteses dentárias. As cirurgias foram possíveis graças ao programa Brasil Sorridente do governo federal. A verba específica para a colocação de próteses começou a ser paga pelo Ministério d...