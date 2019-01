A uma semana do fim do prazo para a renovação dos contratos com o Bolsa Universitária, 81,1% das instituições de ensino superior do Estado credenciadas no programa ainda não entregaram documentação para manutenção da parceria. Inicialmente, o período para recadastramento encerraria nesta quinta-feira (10), entretanto, por causa da resistência das faculdades e universidades, a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), que coordena o auxílio aos estudantes, prorrogou a data para o procedimento para o próximo dia 18.

A OVG divulgou nesta quinta-feira, em nota, que além das 16 instituições de ensino que se pronunciaram sobre a continuidade do contrato, outras dez fizeram contato com o Bolsa Universitária e informaram interesse na manutenção da parceria. A possibilidade da não renovação dos acordos é motivada pela falta de repasses por parte do programa que deve R$ 76,3 milhões para universidades e faculdades de Goiás. O valor corresponde ao período de oito meses de atraso.

As instituições de ensino têm feito a renovação das matrículas dos estudantes, contudo, ressalvam os contratos com a informação de que não garantem a Bolsa Universitária e que, caso não haja a concessão do benefício, o aluno deve arcar com o total das mensalidades.

Esta situação preocupa os beneficiários do programa que atende 26,4 mil universitários. Estudante de Publicidade e Propaganda da Faculdade Araguaia, Nathallie Morgado Barreto, de 25 anos, está prestes a iniciar o 7º período curso. Ela conseguiu a Bolsa Universitária há três semestres. O custeio é de 80% da mensalidade de 630 reais.

A estudante ainda não fez a matrícula e está apreensiva sobre o futuro. “Como eu sou estagiária, utilizo o salário para pagar a faculdade. Se não renovarem, posso perder o emprego. Estou preocupada porque pago aluguel, tenho contas de casa e seria muito prejudicada”, diz.

Acordo

O presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Educação Superior do Estado de Goiás (Semesg), Jorge de Jesus Bernardo, conta que durante a transição, o governo Caiado pediu um levantamento sobre a situação do programa, com informações sobre dívidas, quantidade de estudantes e universidades e faculdades, o que, diz ele, foi atendido. Ainda de acordo com Bernardo, assessores do Semesg apuraram que uma reunião deve ser agendada para esta sexta-feira (11) ou início da próxima semana com o objetivo de tratar das pendências financeiras e das regras para continuidade do Bolsa Universitária.

“Nós acreditamos no governador, acho que a gestão dele está sendo feita de forma profissional e creio que precisamos sentar para conversar. Sei que se ele tivesse dinheiro pagaria, mas está com um déficit de R$ 3,4 bilhões, é muito dinheiro. Imagino que será parcelada a dívida e vamos saber como tocar daqui para frente”, disse.

Bernardo afirma que, de acordo com levantamentos do sindicato, os alunos com bolsas respondem por 10% das universidades em média. “Em algumas instituições o porcentual chega a 50, 60%. Em outras é de 5%. O problema influencia no fluxo de caixa e tem um impacto financeiro significativo”, explica.

Em comunicado enviado ao POPULAR, a OVG informou que na última segunda-feira, houve um encontro entre o governador Ronaldo Caiado (DEM), a primeira-dama e presidente de honra da instituição, Gracinha Caiado e a secretária da Fazenda, Cristiane Alkmin, para discutir a situação do Bolsa Universitária. Ainda de acordo com a nota, na próxima semana uma nova reunião será marcada. “A OVG volta a orientar os 26,4 mil estudantes que recebem o benefício a se recadastrar normalmente, pois não haverá mudanças no programa”, frisa.