Em Goiás, 205 mães presas podem cumprir pena em domicílio Decisão do STF autoriza prisão domiciliar para mulheres que possuem filhos de até 12 anos. Justiça adota cautela em Goiás

Dados repassados ao Departamento Nacional Penitenciário (Depen) mostram que Goiás tem pelo menos 205 mulheres presas que poderiam cumprir prisão domiciliar, conforme o habeas corpus coletivo acatado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no início do ano e reforçado por decisão de ofício do ministro Ricardo Lewandowski, no mês passado. Segundo a determinação, mulheres...