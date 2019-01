Vida Urbana Em documento, PM de Goiás ameaça autoridades durante interrogatório na Polícia Federal Tenente-coronel Carlos Eduardo Belele, preso por suspeita de homicídios, declara em depoimento que ia “desgraçar as vidas” de profissionais que o interrogam

O tenente-coronel da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) Carlos Eduardo Belele ameaçou promotores e policiais durante interrogatório na Superintendência da Polícia Federal de Brasília, na noite do dia 17 de dezembro de 2018, segundo documento com a descrição do depoimento. Na ocasião, ele tinha sido preso temporariamente por dois homicídios e ocultação de cadáver. Na última terça-feira (15), Belelli, como é conhecido, e outros quatro policiais presos pelos mesmos c...