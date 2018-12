Cidades Em ‘Conversa com Bial’, mulheres relatam como foram abusadas por João de Deus Dez vítimas fizeram as denúncias, que foram ao ar na televisão na noite da última sexta-feira (07)

Dez mulheres disseram ter sofrido abusos sexuais do médium João de Deus durante atendimentos espirituais na Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, no entorno do Distrito Federal. As denúncias foram ao ar na televisão durante o programa Conversa com Bial, na noite da última sexta-feira (07). Todos os relatos contam histórias parecidas, mas apenas uma das mul...