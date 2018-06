Cidades Em carta a Marielle, delegado faz desabafo sobre condições de trabalho Carnevale atualmente trabalha na inteligência da Polícia Civil, mas já foi o titular da DH da Baixada e da Capital, posto que ocupou até o ano passado

Em uma carta endereçada à vereadora Marielle Franco (PSOL), assassinada juntamente com seu motorista Anderson Gomes em 14 de março, o delegado Brenno Carnevale faz um desabafo sobre as precárias condições de trabalho na Divisão de Homicídios da Capital (DH), onde o crime está sendo investigado. "Diante do caos programado, sinto muito confessar-lhe que a solução d...