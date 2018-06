Cidades Em campanha educativa, PRF flagra caminhão com mais de R$ 12 mil em multas em Goiás Caminhoneiro também se recusou a fazer o teste do etilômetro

Um caminhoneiro foi multado, nesta quinta-feira (21), após se recusar a fazer o teste do etilômetro, em Itumbiara, na região Sul do Estado. Ao checarem os dados do veículo os policiais constataram ainda débitos e multas, que ultrapassam os R$ 12 mil. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor e outros motoristas participaram do projeto Cinema da corpor...