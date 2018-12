Vida Urbana Em 3 dias, 258 mulheres denunciam João de Deus no MP-GO Órgão recebe queixas desde segunda-feira (12) que estão sendo encaminhadas por telefone, e-mail ou presencialmente

Até o final da tarde desta quarta-feira (12), terceiro dia da força-tarefa do Ministério Público Estadual de Goiás (MP-GO), o órgão recebeu 258 denúncias de mulheres que se dizem vítimas do médium João Teixeira de Faria, o João de Deus. A série de denúncias motivaram o pedido de prisão do médium protocolado no Fórum de Abadiânia na tarde desta quarta-feira p...