Cidades 'Ele perguntou se gostava de homem mais velho', relata passageira assediada por motorista em Goiânia O homem também chegou a dizer para a garota que ela era seu tipo “preferido”; após a denúncia, a Uber estornou o valor da corrida para a estudante e disse que para o motorista ser afastado é necessário existirem três ocorrências registradas contra ele

Uma estudante, de 20 anos, que pediu para não ser identificada, relata ter sido assediada por um motorista de aplicativo de transporte enquanto voltava para casa na noite do último domingo (19), em Goiânia. A jovem estava na casa de um amigo no Setor Santos Dumont e, por volta das 23h, acionou um carro da Uber para voltar para casa. De acordo com a rota traçada p...