Vida Urbana ‘Ele negou todas as denúncias e não se lembrou de nenhuma delas’, diz advogado de João de Deus Médium prestou depoimento na manhã desta quarta-feira (26) para a força-tarefa do Ministério Público que investiga o caso em Goiás

O médium João Teixeira de Faria, de 76 anos, o João de Deus, prestou depoimento por cerca de duas horas, na manhã desta quarta-feira (26), para a força-tarefa do Ministério Público do Estado de Goiás, que investiga denúncias de abuso sexual supostamente praticados por ele. Ao sair da sede do MP-GO, o advogado Alberto Zacharias Toron, defensor do líder espiritual, disse q...