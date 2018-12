Vida Urbana 'Ele nega', afirma advogado de João de Deus Alberto Toron afirmou ainda que a investigação deve ser marcada pela seriedade e que a verdade venha à tona

Após a divulgação de denúncias de abuso sexual contra João de Deus, o advogado de médium, Alberto Toron, falou por telefone com o Fantástico, na noite deste domingo (9). O defensor afirmou que ele “nega” e “recebe com indignação essas declarações”. A reportagem do programa conversou com 22 mulheres, que relataram suas experiências. "Achamos que tudo isso deve ser o...