Cidades “Ele gostava de ajudar as pessoas”, diz primo de homem morto por vizinho em Anápolis Homem morto após discussão por causa de lixo é descrito por familiar como trabalhador e humilde. Testemunhas dizem que vizinho efetuou disparo

O chapeiro Mário Pereira Correa, de 37 anos, morto após ser atingido por um disparo de arma de fogo durante uma discussão com um vizinho, no bairro Novo Paraíso, em Anápolis, no Centro do Estado, é descrito pelo primo, o autônomo Emerson Lima Correa, de 41, como uma pessoa esforçada e solícita. “Era um cara amigo, prestativo, trabalhador e humilde. Ele gostava de ajud...