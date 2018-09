Cidades “Ele falava que ia ser jogador de futebol”, diz pai de garoto que morreu em campinho, em Goiânia Garoto morreu no último domingo, após ser atingido por poste de alambrado em local abandonado. Menino torcia para Goiás, Chapecoense e Flamengo

Jogar bola, sonhar em ser jogador de futebol e estudar. Estas palavras resumem a vida do menino Jhonatan Brito da Costa, de 8 anos, morto, no último domingo, em um campo de futebol abandonado, após ser atingido por um poste de concreto do alambrado. O garoto é descrito pelo pai e vizinhos como uma criança muito ativa e alegre. O pai do menino, o servente de pedre...