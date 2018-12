Vida Urbana 'Ele está correndo um risco muito grande', diz advogado de João de Deus Defesa do médium tenta na Justiça um habeas corpus ou a prisão domiciliar

A idade avançada e os problemas de saúde são a preocupação da defesa do médium João Teixeira de Faria, o João de Deus, que tenta na Justiça um habeas corpus ou a prisão domiciliar para o médium. “Nós estamos muito preocupados. Ele tem 77 anos, cinco stents no coração. Teve esse tratamento do estômago de câncer. O local que ele está é inadequado e se ele tiver um enf...