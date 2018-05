Cidades ‘Ele era nosso queridinho’, diz prima de motorista de Audi A3 morto durante racha em Goiânia Guilherme Santos Bessa, de 28 anos, era solteiro e não tinha filhos

Abalada e chorando bastante, a empresária Alessandra Bessa, de 33 anos, contou que Guilherme Santos Bessa, de 28 anos, era muito querido por todos os familiares. Na madrugada desta quarta-feira (23), Guilherme dirigia um Audi A3 quando perdeu o controle da direção e capotou no viaduto do Alphaville Flamboyant, na GO-020, em Goiânia. No veículo, além dele estavam R...